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СНГ 04.07.2021 20:44

В Бахчисарайском районе Крыма вводят режим ЧС

Власти Бахчисарайского района Крыма объявляют режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.

"Обследуем подтопленные домовладения, объявляем режим ЧС муниципального значения", - сообщила "Интерфаксу" глава районной администрации Людмила Пучкова.

По ее словам, следующий шаг - это включение района в уже действующий указ о республиканском режиме ЧС, который ранее был введен для пяти муниципалитетов. В частности, это позволит жителям, чье имущество пострадало, получить компенсационные выплаты.

Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтоплен психоневрологический интернат и около сотни частных домовладений в селах, эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Дожди в Крым идут с начала лета. С 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]