Морские объекты SOCAR работают в штатном режиме

Морские платформы и промышленные объекты, находящиеся в прямом контроле компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) работают в нормальном режиме, на них никакой аварии не произошло, заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Так Ахмедов прокомментировал агентству «Интерфакс-Азербайджан» видеокадры в соцсетях со взрывом на море в районе поселка Алят (пригород Баку).

По данным азербайджанских СМИ, взрыв на Каспии произошел в результате сейсмического процесса, и имеет геологическое происхождение. В настоящее время специалисты изучают произошедшее.

Н.Аббасова