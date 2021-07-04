Морские объекты SOCAR работают в штатном режиме

Морские платформы и промышленные объекты, находящиеся в прямом контроле компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) работают в нормальном режиме, на них никакой аварии не произошло, заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Так Ахмедов прокомментировал агентству «Интерфакс-Азербайджан» видеокадры в соцсетях со взрывом на море в районе поселка Алят (пригород Баку).
По данным азербайджанских СМИ, взрыв на Каспии произошел в результате сейсмического процесса, и имеет геологическое происхождение. В настоящее время специалисты изучают произошедшее.
Н.Аббасова
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