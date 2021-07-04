На Каспии произошло извержение грязевого вулкана – Сейсмослужба Азербайджана

Взрыв в азербайджанском секторе Каспия в воскресенье вечером произошел из-за извержения грязевого вулкана, заявил директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли.
По его словам, которые приводят азербайджанские СМИ, извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывов и огнем.
«Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан», - подчеркнул Етирмишли, добавив, что грязевые вулканы извергают огонь лишь непродолжительное время - 10-20 секунд.
Как сообщалось ранее, в соцсетях в воскресенье вечером были распространены видеокадры взрыва на Каспии близ поселка Алят. В соцсетях отмечалось, что взрыв якобы произошел на одном из морских газовых месторождений SOCAR.
В свою очередь, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов агентству «Интерфакс-Азербайджан» заявил, что данный инцидент не имеет отношения к Госнефтекомпании. По его словам, «морские платформы и промышленные объекты, находящиеся в прямом контроле компании SOCAR работают в нормальном режиме, на них никакой аварии не произошло».
Р.Ахмедов
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