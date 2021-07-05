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Это интересно 05.07.2021 00:03

Специалисты Минэкологии также склоняются к версии, что причиной взрыва на Каспии стало извержение вулкана

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщает, что в связи со взрывом в азербайджанском секторе Каспия ведется расследование, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом согласно предварительной версии специалистов, причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана.

Как сообщалось ранее, в соцсетях в воскресенье вечером были распространены видеокадры взрыва на Каспии близ поселка Алят. В соцсетях отмечалось, что взрыв якобы произошел на одном из морских газовых месторождений SOCAR.

В свою очередь, заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании SOCAR Ибрагим Ахмедов агентству "Интерфакс-Азербайджан" заявил, что данный инцидент не имеет отношения к Госнефтекомпании. По его словам, "морские платформы и промышленные объекты, находящиеся в прямом контроле компании SOCAR работают в нормальном режиме, на них никакой аварии не произошло".

Директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли заявил, что взрыв в азербайджанском секторе Каспия произошел из-за извержения грязевого вулкана. «Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан», - подчеркнул Етирмишли, добавив, что грязевые вулканы извергают огонь лишь непродолжительное время - 10-20 секунд.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАСПИЙ, ВЗРЫВ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]