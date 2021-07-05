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Дальнее зарубежье 05.07.2021 10:19

Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, в ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.

На втором месте - Сейшельские острова. Здесь вакцинирован 71,7% населения.

Тем не менее число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным.

Агентство отмечает, что США, Саудовская Аравия и Соединенное Королевство недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.

ОАЭ одобрили в воскресенье для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.

Между тем, подчеркивается, что программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.

Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОАЭ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]