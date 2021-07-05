Объединенные Арабские Эмираты вышли по темпам вакцинации от COVID-19 на первое место в мире

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, в ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.
На втором месте - Сейшельские острова. Здесь вакцинирован 71,7% населения.
Тем не менее число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным.
Агентство отмечает, что США, Саудовская Аравия и Соединенное Королевство недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.
ОАЭ одобрили в воскресенье для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.
Между тем, подчеркивается, что программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.
Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.
Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана
Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Госагентство занятости направит около 850 тыс. манатов на закупку складских услуг
Министр энергетики Саудовской Аравии призвал ОАЭ к компромиссу и рациональности
Азеришыг направит около 1 млн манатов на строительство подстанции в поселке Новханы
Массовая вакцинация позволит возродить международный туризм в ближайшие месяцы - UNWTO
Горение вулкана на Каспии продолжается, но не представляет угрозы жизни людей и нефтегазовой инфраструктуре - МЧС Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 183,7 млн - университет Хопкинса
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?