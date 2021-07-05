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Регион 05.07.2021 10:45

Казахстан вновь обновил рекорд по суточному приросту заболевших, выявлено более 3 тыс. случаев COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрирован 3 тыс. 031 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Это самый высокий с начала пандемии суточный прирост заражений. В предыдущие сутки в стране было подтверждено 3 тыс. 003 случая COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 436 тыс. 962 случай COVID-19.

Вместе с тем, с начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 402 тыс. 121 человек, в том числе 1 тыс. 248 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 4 тыс. 469 человек, из них 25 - за последние сутки.

Кроме того, с 13 марта 2020 года в республике зарегистрировано 57 тыс. 428 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 3 тыс. 465 человек.

По состоянию на 5 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 31 тыс. 718 человек, из них 30 тыс. 372 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) и 1 тыс. 346 с отрицательным (КВИ-), в стационарах находятся 9 тыс. 645 пациентов, на амбулаторном лечении - 22 тыс. 073.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]