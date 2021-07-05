Число заражений COVID-19 в мире превысило 183,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 183 млн 784 тыс. 967, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 977 тыс. 60 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 717 тыс. 574 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 605 тыс. 526.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 585 тыс. 229, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 402 тыс. 728.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 769 тыс. 808 заболевших, умерло 524 тыс. 417 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 512,3. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 866 человек, в Индии - 289, Бразилии - 2 тыс. 450.