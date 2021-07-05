Интернет-регулятор КНР требует удаления приложения Didi из магазинов мобильных приложений в Китае

Китайский интернет-регулятор потребовал удаления мобильного приложения сервиса такси Didi из магазинов приложений, работающих в КНР, спустя несколько дней после проведения компанией IPO в Нью-Йорке.
В качестве причины для такого требования Управление по вопросам киберпространства КНР указало "серьезное нарушение компанией законодательства в сфере сбора и использования персональных данных".
Как сообщалось, на прошлой неделе Didi Global Inc. провела IPO объемом $4,4 млрд на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), получив оценку почти в $70 млрд. В конце недели стало известно, что Управление по вопросам киберпространства КНР проверяет Didi Chuxing, китайское подразделение Didi Global, и на время проверки приостановило регистрацию пользователей в сервисе.
В воскресенье регулятор заявил, что предписал Didi устранить проблемы и "обеспечить безопасность персональных данных пользователей".
Днем ранее вице-президент Didi Ли Минь попытался опровергнуть появившиеся сообщения о том, что компания хранит данные пользователей в США, пообещав засудить каждого, кто утверждает, что компания переводит пользовательские данные за рубеж.
"Как и многие другие китайские компании, имеющие листинг за рубежом, Didi хранит все данные китайских пользователей на серверах в КНР", - написал он в своем аккаунте в соцсети Weibo. "Для нас абсолютно невозможно переносить эти данные в США", - заявил Ли Минь.
В воскресенье Didi сообщила, что клиенты, ранее скачавшие приложение сервиса, смогут продолжать использовать его.
"Мы искренне благодарим ответственные департаменты, указавшие Didi на необходимость проверки рисков", - заявила компания, пообещав "добросовестно исправить проблемы".
Didi имеет крупную долю на китайском рынке онлайн-заказа такси и собирает крупные объемы пользовательских данных, которые, как утверждают в компании, помогают ей в разработке собственных технологий.
Управление по вопросам киберпространства КНР не уточнило, в каких именно нарушениях подозревает Didi, и сколько времени потребуется на исправление недостатков и возврат приложения компании в магазины.
Согласно правилам, регулятор может проводить проверку в течение 45 дней за исключением особо сложных случаев.
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