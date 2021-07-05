Минск и Москва в ближайшие месяцы сформируют весь пакет союзных программ - премьер Белоруссии

Минск и Москва в ближайшее месяцы сформируют весь пакет союзных программ, остались технические моменты, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в постоянном плотном контакте с моим коллегой - председателем правительства России. Вице-премьер работают, фактически еженедельно встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он отметил, что это создаст "фактически новый план работы рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры. Поэтому я уверен, что от движения по союзным программам выиграют все. В первую очередь белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями", - считает премьер-министр.

"И второе - мы будем четко понимать, как мы совместно развиваем нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили денег, допустим, на создание одних и тех же компетенций", - добавил Головченко.