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Происшествия 05.07.2021 10:31

Горение вулкана на Каспии продолжается, но не представляет угрозы жизни людей и нефтегазовой инфраструктуре - МЧС Азербайджана

Грязевой вулкан на острое Дашлы в азербайджанском секторе Каспийского моря не представляет угрозы для каких-либо объектов и для жизни людей, говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

"В Каспийском море с раннего утра понедельника начались разведывательные полеты с участием вертолета авиаотряда МЧС. Во время полета, по предварительным наблюдениям, на острове Дашлы, примерно в 30 км от берега, было зафиксировано извержение грязевого вулкана. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя, но оно не представляет угрозы ни для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, ни для жизни людей", - отмечает ведомство.

По данным министерства, предварительное расследование, проведенное МЧС сразу после появления в воскресенье вечером в соцсетях видеозаписей пожара в море установило, что аварий на морских объектах нефтегазодобычи, других объектах производственной и транспортной инфраструктуры не было.

Как сообщалось ранее, в соцсетях в воскресенье вечером были распространены видеокадры взрыва на Каспии близ поселка Алят. В соцсетях отмечалось, что взрыв якобы произошел на одном из морских газовых месторождений SOCAR.

Представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что данный инцидент не имеет отношения к Госнефтекомпании. По его словам, причиной взрыва и последующего пожара стало извержение грязевого вулкана на острове Дашлы в азербайджанском секторе Каспийского моря, расположенном примерно в 30 км от побережья между поселком Алят и городом Нефтчала. В результате пожара промышленные объекты SOCAR в результате пожара не пострадали. "Поблизости от места горения нет инфраструктуры, касающейся нефтяной промышленности", - сказал Ахмедов.

Директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли заявил, что взрыв в азербайджанском секторе Каспия произошел из-за извержения грязевого вулкана.

МЧС Азербайджана совместно с сотрудниками других госорганов проводит расследование в связи с пожаром, произошедшим в азербайджанском секторе Каспия.

Н.Аббасова

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Тэги: КАСПИЙ, ВУЛКАН, ИЗВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]