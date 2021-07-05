На территорию Таджикистана под натиском талибов отступили свыше тысячи афганских военных

В ночь с 4 на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных, сообщает в понедельник утром пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.
"В ночь с 4 на 5 июля боевики движения "Талибан" взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан ИРА, меющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан протяжённостью 910 километров. В ходе вооружённых боестолкновений с талибами 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизней личного состава отступили через приграничные участки Ш. Шохин Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г.Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Таджикистана", - говорится в сообщении.
"Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию", - отмечается в сообщении.
В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Таджикистана.
В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков движения "Талибан" отступили 94 афганских военных после захвата уезда Хохон афганской провинции Бадахшан.
"94 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан отступили и в целях сохранения своих жизней пересекли государственную границу на участке "Шохон" Пограничного отряда "Ш. Шохин" и вошли на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении ГКНБ.
В воскресенье президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане.
"Особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны", - говорилось в сообщении пресс-службы таджикского лидера.
В субботу более 300 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой "Истиклол" и 6-ой погранзаставой "Саригор" Погранотряда "Ш.Шохин".
Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана
Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Госагентство занятости направит около 850 тыс. манатов на закупку складских услуг
Министр энергетики Саудовской Аравии призвал ОАЭ к компромиссу и рациональности
Азеришыг направит около 1 млн манатов на строительство подстанции в поселке Новханы
Массовая вакцинация позволит возродить международный туризм в ближайшие месяцы - UNWTO
Горение вулкана на Каспии продолжается, но не представляет угрозы жизни людей и нефтегазовой инфраструктуре - МЧС Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 183,7 млн - университет Хопкинса
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
Caspian Energy Club организовал «Online B2B Forum Adjara»
Norm Sement- первая компания на Южном Кавказе, получившая сертификат API, представит на местном и зарубежном рынках тампонажный цемент для скважин
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?