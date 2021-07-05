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СНГ 05.07.2021 11:45

На территорию Таджикистана под натиском талибов отступили свыше тысячи афганских военных

В ночь с 4 на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных, сообщает в понедельник утром пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"В ночь с 4 на 5 июля боевики движения "Талибан" взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан ИРА, меющие общую границу на данном направлении с Республикой Таджикистан протяжённостью 910 километров. В ходе вооружённых боестолкновений с талибами 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизней личного состава отступили через приграничные участки Ш. Шохин Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г.Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Таджикистана", - говорится в сообщении.

"Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию", - отмечается в сообщении.

В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Таджикистана.

В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков движения "Талибан" отступили 94 афганских военных после захвата уезда Хохон афганской провинции Бадахшан.

"94 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан отступили и в целях сохранения своих жизней пересекли государственную границу на участке "Шохон" Пограничного отряда "Ш. Шохин" и вошли на территорию Республики Таджикистан", - говорится в сообщении ГКНБ.

В воскресенье президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане.

"Особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны", - говорилось в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

В субботу более 300 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой "Истиклол" и 6-ой погранзаставой "Саригор" Погранотряда "Ш.Шохин".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, ОТСТУПЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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