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АПК 05.07.2021 11:05

Россельхознадзор в июне запретил ввоз из Азербайджана и Ирана свыше 100 т продукции АПК

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора в июне проконтролирован ввоз 34,064 тыс. т свежих овощей и фруктов.

«В частности, в зону ответственности Управления Россельхознадзора по месту доставки на СВХ «Виадук» и ж/д ст. Дербент поступило 20 290,2 т овощей (томаты, перец, картофель и др.) и 13 773,8 т фруктов и ягод (яблоки, арбузы, клубника, черешня, абрикосы, персики и др.) из Азербайджана и Ирана», сообщает официальный сайт ведомства.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», госинспекторами ведомства в ходе фитосанитарного контроля не были допущены к ввозу на территорию РФ четыре товарные партии из Азербайджана и две из Ирана: томаты (49,1 т), груши (19,2 т), перец (16,3 т) и черешня (19,6 т). Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил 104,2 т.

«Основанием для задержания стало заключение лаборатории, которое подтвердило факт выявления в партиях карантинных вредных объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny), западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg) и восточной плодожорки (Grapholitha molesta). За нарушение ФЗ № 206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности за нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Было принято решение о возврате грузов в Азербайджан и Иран», - подчеркивается в информации.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]