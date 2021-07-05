Массовая вакцинация позволит возродить международный туризм в ближайшие месяцы - UNWTO

Почти 30% стран до сих пор полностью закрыты для туристов, массовая вакцинация во всем мире и более широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту числа международных путешествий в ближайшие недели и месяцы, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
"По состоянию на 1 июня 29% всех стран и направлений по-прежнему полностью закрыты для международного туризма, из них более половины - с мая 2020 года или дольше. Большинство из этих стран располагается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полностью открыты для туристов без ограничений всего три страны в мире - Албания, Коста-Рика и Доминиканская республика", - сообщает организация.
Частично закрыты, по ее данным, 34% стран, причем в 36% из них требуют тест на коронавирус, а иногда и карантин.
"Поскольку в большинстве стран, где действуют наиболее строгие ограничения на поездки, наблюдается самый низкий уровень вакцинации, мы видим связь между уровнем вакцинации и ослаблением ограничений. Те направления, где такой уровень выше, и где правительства могут работать вместе над согласованными правилами, более успешны в возобновлении туризма. В частности, мы видим, что страны Евросоюза могут сотрудничать в использовании цифровых решений для минимизации рисков", - сообщает UNWTO.
Организация отмечает, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас закрыты 70% направлений, в то время как в Европе - лишь 13%. В Северной и Южной Америках этот показатель составляет 20%, в Африке - 19%, на Ближнем Востоке - 31%.
При этом в четырех из 10 стран, которые считаются основными поставщиками туристов в мире, и на которые до пандемии приходилось 25% всех международных прибытий, правительства по-прежнему не рекомендуют своим гражданам несущественные поездки - в том числе, с целью туризма.
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