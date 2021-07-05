ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+, настаивают на изменении референтной базы снижения добычи

ОАЭ не поддержат план других стран ОПЕК+ по продлению соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена, заявили в Минэнерго ОАЭ.

Страна согласна на увеличение производства нефти ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) с августа, однако план продления срока действия соглашения, подписанного в 2020 году, должен обсуждаться отдельно, считают в Минэнерго.

"ОАЭ готовы к дальнейшему продлению соглашения, однако требуют пересмотра референтной базы снижения, чтобы она была справедливой для всех стран, когда продление соглашения будет согласовано. ОАЭ рассчитывают, что соответствующее решение будет принято в ходе встречи ОПЕК+, и это позволит немедленно одобрить безо всяких условий решение об увеличении добычи в августе", - говорится в заявлении Минэнерго.

"ОАЭ выступают за увеличение добычи, когда этого требует рынок, - заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью агентству Bloomberg в воскресенье. - Однако в данный момент нет необходимости в принятии решения о продлении срока действий соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года. Сделка действует еще девять месяцев, и у нас масса времени, чтобы обсудить ее позднее".

Как сообщалось, ОАЭ требуют увеличения референтной базы снижения добычи для страны с 3,168 до 3,8 млн б/с. Страна начала оспаривать ее еще в прошлом году.

"Это просто несправедливо и неприемлемо, учитывая, что страна может добывать больше", - отметил аль-Мазруи, говоря о референтной базе ОАЭ. - Однако, мы не угрожаем выйти из ОПЕК и готовы придерживаться изначально согласованной сделки по крайней мере до истечения срока ее действия в апреле".

По его словам, в ОАЭ незадействованной остается примерно треть добывающих мощностей - это более высокая доля, чем в других странах ОПЕК+.

"Мы уверены, что странам этой группы необходимо работать вместе многие годы, а не только до конца 2022 года, - заявил аль-Мазруи. - Мы не угрожаем выйти из сделки. Мы продолжим жертвовать своей добычей до конца действия текущего соглашения. Это наше обязательство. Однако, говоря о будущем, у нас есть право обсуждать, и мы требуем дать время на обсуждение и представить наши требования на рассмотрение группы".

Неспособность ОПЕК+ согласовать увеличение добычи нефти приведет к скачку цен на нефть, которые уже поднялись почти на 50% с начала текущего года на фоне растущего спроса.

Министр энергетики ОАЭ не стал комментировать возможность подъема цен на нефть до $80 или даже $100 за баррель, который прогнозируют отдельные эксперты.

Он лишь выразил уверенность в том, что ОПЕК+ сможет удовлетворить насущные потребности рынка в увеличении добычи.

"Сейчас речь идет об одновременном принятии двух решений, - заявил аль-Мазруи. - Одно из них срочное и необходимое, а второе - излишнее, не требуемое сегодня".