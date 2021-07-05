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ТЭК 05.07.2021 11:32

Азеришыг направит около 1 млн манатов на строительство подстанции в поселке Новханы

ОАО «Азеришыг» направит 955,882 тыс. манатов на строительство новой подстанции в поселке Новханы Абшеронского района.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «Nur.S Enerji Servis» подписан соответствующий контракт.

Объем работ включает: замену существующей подстанции № 143 35/6 кВ-ной мощностью 10 МВА на новую 35/6 кВ-ную подстанцию мощностью 20 МВА, на монтаж оборудования.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ПОДСТАНЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]