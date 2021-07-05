Азеришыг направит около 1 млн манатов на строительство подстанции в поселке Новханы

ОАО «Азеришыг» направит 955,882 тыс. манатов на строительство новой подстанции в поселке Новханы Абшеронского района.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «Nur.S Enerji Servis» подписан соответствующий контракт.

Объем работ включает: замену существующей подстанции № 143 35/6 кВ-ной мощностью 10 МВА на новую 35/6 кВ-ную подстанцию мощностью 20 МВА, на монтаж оборудования.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков