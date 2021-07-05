Азеришыг направит около 1 млн манатов на строительство подстанции в поселке Новханы

ОАО «Азеришыг» направит 955,882 тыс. манатов на строительство новой подстанции в поселке Новханы Абшеронского района.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с ООО «Nur.S Enerji Servis» подписан соответствующий контракт.
Объем работ включает: замену существующей подстанции № 143 35/6 кВ-ной мощностью 10 МВА на новую 35/6 кВ-ную подстанцию мощностью 20 МВА, на монтаж оборудования.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Б.Рустамбеков
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