Министр энергетики Саудовской Аравии призвал ОАЭ к компромиссу и рациональности

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман призвал ОАЭ к компромиссу и рациональности, чтобы достичь соглашения ОПЕК+ в понедельник, пишет агентство Bloomberg.
В четверг и пятницу ОПЕК+ не смог принять решение об увеличении нефтедобычи с августа и продлению сделки до конца 2022 года из-за позиции ОАЭ, которые, как сообщали источники "Интерфакса", поддерживают увеличение добычи, но при условии, что для них будет повышена база снижения нефтедобычи с 3,168 до 3,8 млн б/с. ОАЭ, утверждают собеседники "Интерфакса", обусловили любой вариант сделки изменением своей базы.
"Продление (сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года - ИФ) является базой, а не основой", - сказал принц Абдулазиз в эфире телеканала Al Arabiya.
"Мы ищем пути балансировки интересов производителей и потребителей, а также рыночной стабильности в целом, особенно в условиях ожидаемого дефицита из-за снижения коммерческих запасов", - добавил он.
В воскресенье министр энергетики ОАЭ заявил, что страна поддерживает наращивание добычи с августа, но считает возможным перенести решение о продлении сделки на другое заседание ОПЕК+, при этом база для ОАЭ должна быть изменена при любом продлении.
"За последние 14 месяцев были предприняты большие усилия, которые дали фантастические результаты, и было бы стыдно не поддерживать эти достижения.... Некоторый компромисс и некоторая рациональность - вот что нас спасет", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источников в ОПЕК+, ОАЭ утверждали, что их база отсечения изначально была установлена на слишком низком уровне, и они поднимали этот вопрос и ранее, но были готовы мириться с этим, если сделка заканчивается в апреле 2022 года, но не дольше.
В интервью саудовскому телеканалу Asharq принц Абдулазиз заявил, что ни одна страна не должна использовать некий отдельный месяц за базу (для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии был принят для отсчета октябрь 2018 года - ИФ), добавив, что существует механизм, чтобы подавать возражения, и "избирательность является сложной".
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