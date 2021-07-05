Госагентство занятости направит около 850 тыс. манатов на закупку складских услуг

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» привлекло ООО «Absheron Express» к услугам по складскому хранению инвентаря, техники и оборудования, приобретенных по программе самозанятости.

Согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 849 тыс. манатов.

Х.Насирзаде