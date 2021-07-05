Киев опровергает заявления Лукашенко о поставках оружия с Украины в Белоруссию

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины и закрытии границы Белоруссии с Украиной не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.
Он добавил, что по его информации, граница работает.
"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", - подчеркнул глава МИД.
2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он на торжественном собрании в честь Дня Независимости.
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