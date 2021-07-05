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Дальнее зарубежье 05.07.2021 15:25

Стремление к отказу от ядерного оружия ослабело за последние годы в мире - главы МИД ФРГ, Испании, Швеции

Мир за последние годы переживает трудности с процессом избавления от ядерных вооружений, говорится в статье, подписанной главами МИД ФРГ Хайко Маасом, Испании Аранчей Гонсалес Лайя и Швеции Анн Линде.

"Нам нужен успех больше, чем когда-либо. Ядерное разоружение и соглашения о его нераспространении терпят неудачу на протяжении последних лет. Вновь возникшие напряженность и недоверие между великими державами подорвали за последние годы дальнейшее сокращение ядерных арсеналов", - отмечается в опубликованной на сайте МИД ФРГ статье, приуроченной к саммиту Стокгольмской инициативы по разоружению 5 июля в Мадриде.

Также авторы указали на такие проблемы как прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году, на технологический процесс, создающий новые риски и даже способный вызвать новую гонку вооружений, и на региональные вызовы как Иран и КНДР.

В то же время в статье указан на положительный эффект от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне в Женеве.

"Продление в этом году договора СНВ-III, перспективы новых переговоров России и США о будущем контроля над вооружениями и мер по сокращению рисков, и новые обязательства, сделанные на самом высоком уровне, по поводу ограничений (в сфере вооружений - ИФ), как было заявлено в прошлом месяце в Женеве президентами США и России - это хорошие новости", - указано в статье.

Ее авторы в свою очередь также предлагают государствам, обладающим ядерными вооружениями, уменьшить их роль в политике и своих доктринах, продолжить сокращение ядерных вооружений, сделать вклад в новое поколение договоров о контроле над вооружениями. Кроме того, предлагается окончательно положить конец ядерным испытаниям при помощи Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, начать переговоры по договору о запрете производств в военных целях расщепляющих материалов и добиться надежной системы проверки процесса ядерного разоружения.

Стокгольмская инициатива появилась 2019 году, ее членами являются ФРГ, Испания, Швеция, Канада, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Казахстан, Индонезия, Иордания, Аргентина, Эфиопия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]