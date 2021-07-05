В Индонезии пациенты с легкой формой COVID-19 смогут дистанционно получить медицинскую помощь

В Индонезии станут доступными услуги телемедицины для пациентов с легкими симптомами коронавируса COVID-19, эта мера призвана сократить нагрузку на систему здравоохранения, сообщают западные СМИ со ссылкой на индонезийский Минздрав.

"Пациенты с COVID-19 смогут получить медицинские услуги вовремя без ожидания в очереди в больницах, таким образом, в больницах смогут уделить первоочередное внимание пациентам со средними, тяжелыми и серьезными симптомами", - цитируют СМИ слова министра здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикина на пресс-конференции в понедельник.

Как сообщил глава Минздрава, удаленное медицинское обслуживание начнет работать со вторника, его предоставят компании цифрового здравоохранения Alodokter и Halodoc. По его словам, такие услуги будут включать бесплатные консультации и доставку препаратов.

Такое решение в Индонезии принимают на фоне рекордных за последнюю неделю показателей ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 и смертности вследствие заражения инфекцией. За последние 24 часа в стране диагностировали 29 745 заражений коронавирусом, что является максимальным показателем за всю пандемию. Суточный показатель смертности составил 558 случаев, что также является рекордом.

Более того, Индонезия сталкивается с серьезной загруженностью системы здравоохранения. Как отмечают СМИ, ссылаясь на данные Минздрава, по состоянию на 2 июля в стране были заняты 75% всех больничных коек. При этом в некоторых больницах острова Ява, в том числе в столице Джакарте, заполненность больниц на тот момент составляла 90%. Сообщалось и о нехватке кислорода в больницах страны. Так, в одной из больниц округа Джокьякарта за выходные скончались 63 пациента после того, как закончился медицинский кислород. При этом не уточняется, являлись ли все умершие пациентами с COVID-19.

Главный министр по реагированию на вспышки коронавируса на Яве и Бали пообещал увеличить поставки кислорода в больницы. По его словам, всплеск заболевания находится "под контролем".

Всего в Индонезии за время пандемии выявили свыше 2 млн заражений коронавирусом, более 61 тыс. инфицированных скончались, а почти 1,95 млн переболели и выздоровели.