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Дальнее зарубежье 05.07.2021 15:55

Группировка "Катаиб Хезболла" пригрозила США неожиданной атакой на их силы в Ираке

Военизированная шиитская группировка "Катаиб Хезболла" предупредила США, что готова провести внезапную атаку на ее силы в Ираке, сообщает в понедельник межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Мы предупреждаем американцев в Ираке о неожиданной операции против них, поскольку присутствие сил США в Ираке незаконно и противоречит решению иракского парламента (2020 года - ИФ) об их выдворении из страны", - приводит издание слова представителя группировки Михия Мухаммеда.

"Мы пообещали, что оккупанты - силы США - будут удивлены навыками, потенциалом и оружием, которые есть у сопротивления, если они (США - ИФ) посмеют пренебречь волей иракцев и оставят свои силы в Ираке", - отметил он.

По его словам, "ось сопротивления" в Ираке черпает силы от всего данного альянса в регионе. Он добавил, что группировка располагает таким вооружением как беспилотники и ракеты.

По информации "Аш-Шарк аль-Аусат", до этого другая группа иракского шиитского ополчения "Харакат Хезболла Ан-Нуджаба" сообщила о переговорах представителей США с посредниками об ультиматуме: его выдвинули связанные с Ираном военизированные группировки Ирака, потребовав от Вашингтона убрать свои силы из страны.

"Аш-Шарк аль-Аусат" указывает, что Иран, тем не менее, отрицает причастность к атакам, которые лояльные ему силы проводят в Ираке и Сирии.

В конце июня в Пентагоне сообщили, что вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Уточнялось, что удары были нанесены по оперативным объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке; они располагались недалеко от границы между этими странами. При этом несколько поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада", использовали эти объекты, отмечали в Пентагон.

Это был уже второй подобный удар США в регионе с момента, когда Джо Байден стал президентом США.

Ливанское издание издание "Дейли стар" тогда отмечало, что за этот годы силы США в Ираке, где Вашингтон содержит до 2,5 тыс. солдат в рамках борьбы с группировкой ИГ (запрещена в РФ), подвергались нападениям более 40 раз, в том числе, с использованием ракет и беспилотников.

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Тэги: ИРАК, ОПОЛЧЕНИЕ, США, УГРОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]