ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автодорог, соединяющих автомагистраль Сальян-Нефтчала с селами Кур Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.
В этих селах Сальянского района проживают 6 тыс. человек.
Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6,8 млн манатов.
Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Э.Шафиев
Глава ВВС Турции обсудит в Азербайджане вопросы расширения двусторонних связей
Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана
Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
Экспорт азербайджанского газа в Европу по TAP в 2021г составит до 5,5 млрд кубометров – IEA
Нефть дорожает в ожидании новой встречи ОПЕК+
Число нефтегазовых установок в мире в июне достигло максимума за 14 месяцев
На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар
Кипр перевел Азербайджан в «оранжевую» зону COVID-19
Армия, полиция и народные дружинники в Ираке объединяют усилия в деле защиты энергосистемы страны
Папа римский восстанавливается после операции на кишечнике
В Индонезии пациенты с легкой формой COVID-19 смогут дистанционно получить медицинскую помощь
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?