Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0151 RUR   0.0232 GBR   2.3497 TRY   0.1958

Цена на нефть

02.07 $/bbl   WTI 75.16 -0.07 Brent 76.17 0.33

Погода в Баку

  ночь день

05.07.2021 14:54

ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автодорог, соединяющих автомагистраль Сальян-Нефтчала с селами Кур Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.

В этих селах Сальянского района проживают 6 тыс. человек.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6,8 млн манатов.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, СРЕДСТВА


Похожие новости


Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор ГААД получит 50 млн манатов на строительства новой автодороги Ахмедбейли- Физули-Шуша в Карабахе Кабмин Нахчывана получит 34,3 млн манатов на реконструкцию автодороги Джульфа-Ордубад Президент Алиев принял участие в открытии автодороге в пригороде Баку Президент Алиев открыл автодорогу в Бейлаганском районе Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]