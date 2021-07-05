ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автодорог, соединяющих автомагистраль Сальян-Нефтчала с селами Кур Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.

В этих селах Сальянского района проживают 6 тыс. человек.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6,8 млн манатов.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Э.Шафиев