Азерлотерея сократила в 2020г выручку от продажи лотерейных билетов на 16%, прибыль - увеличила на 2%

Доходы ОАО «Азерлотерея» в 2020 году составили 50 млн 568,6 тыс. манатов, в том числе на выручку от продажи лотерейных билетов пришлось 49 млн 989,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Как сообщалось ранее, выручка общества в 2019 году от продажи лотерейных билетов составила 59 млн 345,2 тыс. манатов. Таким образом, в 2020 году выручка сократилась на 15,8%.

При этом общие доходы общества сократились в 2020 году на 15,6%.

Прочие доходы общества за 2020 год составили 579,4 тыс. манатов.

В 2020 году за наличные были проданы билеты на сумму 42 млн 546,1 манатов, еще на 6 млн 768,8 тыс. манатов продано билетов посредством специальных терминалов, на 674,3 тыс. манатов – через интернет.

«Из выручки от продажи билетов в 2020 году 28 млн 288,5 тыс. манатов, т.е. 55,59% было направлено на формирование выигрышного фонда по лотерейным играм», - отметили в обществе.

В целом, активы общества в 2020 году сократились на 23,8% - до 12 млн 658,7 тыс. манатов, обязательства – на 55,3% - до 3 млн 815,4 тыс. манатов.

Капитал общества за отчетный год увеличился на 9,6% - до 8 млн 843,3 тыс. манатов, уставный капитал остался неизменным - 200 тыс. манатов.

Чистая прибыль Азерлотерея по итогам 2020 года составила 5 млн 721,5 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем 2019 года на 2% - ИФ). При этом общество в минувшем году выплатило налогов и средств во внебюджетные фонды на сумму 3 млн 952,2 тыс. манатов, в том числе налога на прибыль – 1,64 млн манатов.

АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана. Министерство экономики Азербайджана и турецкая компания Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S. 27 февраля 2021 года подписали соглашение о передаче ОАО «Азерлотерея» в управление турецкой компании "YMT Sans B.V." ("дочка" компании Demiroren Shans Oyunlari Yatirimlari A.S.).

Б.Рустамбеков