Объем контейнерных перевозок по БТК за январь-июнь сократился на 6%

Объем грузоперевозок по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в январе-июне 2021 года составил 11,084 тыс. TEU контейнера, говорится в сообщении «ADY Container» (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).

"В январе-июне 2021 года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезено 11084 TEU контейнера против показателя аналогичного периода прошлого года 11748 TEU», - говорится в сообщении.

Таким образом, спад объема контейнерных перевозок по БТК составил 5,7%.

В компании также сообщили, что в июне в рамках проекта TURKUAZ между Азербайджана в Турцию и обратно было перевезено 222 контейнера.

«В прошлом месяце из Азербайджана в Турцию было отправлено 4 контейнерных блок поезда, в целом состоящие из 82 контейнеров, загруженных в основном химической продукцией. За этот период в рамках проекта TURKUAZ из Азербайджана в Турцию перевезено 2214 тонн груза, в обратном направлении - 3 780 тонн груза в 5 блок поездах со 140 контейнерами. Контейнеры в основном доставляли из Турции в Азербайджан химические продукты, строительные материалы и сахарный песок», - отмечает компания.

Как сообщалось, первый поезд в рамках проекта TURKUAZ из Турции прибыл в Баку 14 апреля 2021 года.

TURKUAZ – это новый логистический продукт, разработанный «ADY Container» совместно с партнёрами из Турции и Грузии. Проект направлен на увеличение объема грузоперевозок по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.

Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Общая протяженность БТК составляет 826 км.

Н.Аббасова