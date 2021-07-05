Объем контейнерных перевозок по БТК за январь-июнь сократился на 6%

Объем грузоперевозок по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в январе-июне 2021 года составил 11,084 тыс. TEU контейнера, говорится в сообщении «ADY Container» (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).
"В январе-июне 2021 года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевезено 11084 TEU контейнера против показателя аналогичного периода прошлого года 11748 TEU», - говорится в сообщении.
Таким образом, спад объема контейнерных перевозок по БТК составил 5,7%.
В компании также сообщили, что в июне в рамках проекта TURKUAZ между Азербайджана в Турцию и обратно было перевезено 222 контейнера.
«В прошлом месяце из Азербайджана в Турцию было отправлено 4 контейнерных блок поезда, в целом состоящие из 82 контейнеров, загруженных в основном химической продукцией. За этот период в рамках проекта TURKUAZ из Азербайджана в Турцию перевезено 2214 тонн груза, в обратном направлении - 3 780 тонн груза в 5 блок поездах со 140 контейнерами. Контейнеры в основном доставляли из Турции в Азербайджан химические продукты, строительные материалы и сахарный песок», - отмечает компания.
Как сообщалось, первый поезд в рамках проекта TURKUAZ из Турции прибыл в Баку 14 апреля 2021 года.
TURKUAZ – это новый логистический продукт, разработанный «ADY Container» совместно с партнёрами из Турции и Грузии. Проект направлен на увеличение объема грузоперевозок по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.
Железнодорожная магистраль БТК была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. В рамках проекта построена железная дорога Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км - по территории Турции, 30 км - Грузии, а также осуществлена реконструкция в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Работы на грузинской части магистрали финансировались Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Общая протяженность БТК составляет 826 км.
Н.Аббасова
Глава ВВС Турции обсудит в Азербайджане вопросы расширения двусторонних связей
Ереван передал Баку карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, Азербайджан взамен вернул 15 армян – МИД Азербайджана
Главы МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар
Кипр перевел Азербайджан в «оранжевую» зону COVID-19
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Ленкорани направит свыше 1,4 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Армия, полиция и народные дружинники в Ираке объединяют усилия в деле защиты энергосистемы страны
Папа римский восстанавливается после операции на кишечнике
В Индонезии пациенты с легкой формой COVID-19 смогут дистанционно получить медицинскую помощь
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?