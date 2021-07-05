На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар

Пожарные Кипра продолжают борьбу с природным пожаром в горах Троодос, который признан самым крупным в новейшей истории острова.
По информации западных СМИ, жертвами этого пожара стали четыре человека, сгорели 50 домов, повреждены линии электропередач. Из 10 населенных пунктов проведена эвакуация.
Помощь в тушении пожара оказывает пожарная авиация из Греции и Израиля, а также самолеты ВВС Великобритании.
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