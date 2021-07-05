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Происшествия 05.07.2021 15:09

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар

Пожарные Кипра продолжают борьбу с природным пожаром в горах Троодос, который признан самым крупным в новейшей истории острова.

По информации западных СМИ, жертвами этого пожара стали четыре человека, сгорели 50 домов, повреждены линии электропередач. Из 10 населенных пунктов проведена эвакуация.

Помощь в тушении пожара оказывает пожарная авиация из Греции и Израиля, а также самолеты ВВС Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИПР, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]