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Дальнее зарубежье 05.07.2021 18:10

Новый премьер Израиля Беннет и Путин провели разговор, обсудили военные и дипломатические вопросы

Премьер Израиля Нафтали Беннет впервые после вступления в эту должность провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в понедельник издание The Times of Israel.

"Премьер-министр Нафтали Беннет и Владимир Путин поговорили сегодня впервые с момента вступления Беннета в должность и договорились вскоре встретиться лично", - говорится в сообщении газеты в твиттере.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что Беннет и Путин в ходе разговора "обсудили военные и дипломатические вопросы".

В Израиле в июне утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет.

В рамках соглашения о коалиции, Беннет будет премьером два года, а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]