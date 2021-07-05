Новый премьер Израиля Беннет и Путин провели разговор, обсудили военные и дипломатические вопросы

Премьер Израиля Нафтали Беннет впервые после вступления в эту должность провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в понедельник издание The Times of Israel.
"Премьер-министр Нафтали Беннет и Владимир Путин поговорили сегодня впервые с момента вступления Беннета в должность и договорились вскоре встретиться лично", - говорится в сообщении газеты в твиттере.
В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что Беннет и Путин в ходе разговора "обсудили военные и дипломатические вопросы".
В Израиле в июне утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет.
В рамках соглашения о коалиции, Беннет будет премьером два года, а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").
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