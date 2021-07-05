Число нефтегазовых установок в мире в июне достигло максимума за 14 месяцев

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в июне увеличилось по итогам второго месяца подряд и достигло максимального значения за последние 14 месяцев, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», в среднем в минувшем месяце в мире работало 1325 установок против 1262 в мае. При этом июньский уровень на 252 буровых больше показателя за аналогичный месяц прошлого года.
В США количество установок в прошлом месяце увеличилось на 11 относительно мая и составило 464. Между тем в Канаде стало больше сразу на 44 буровых, в результате чего их общее число достигло 103.
Количество установок за минувший месяц в Африке выросло на 1 (до 65 буровых), в Латинской Америке - на 7 (до 143), в Европе - на 4 (до 105). Между тем на Ближнем Востоке их число сократилось на 4 (до 262), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе не изменилось - 183.
Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.
Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2020 году упало до минимума с момента начала ведения расчетов и составило 1352. Снижение было отмечено по итогам второго года подряд.
Предыдущий рекордный минимум в 1457 буровых был установлен по итогам 1999 года. Исторический максимум был достигнут в 1981 году - 5624 установки.
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