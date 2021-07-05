Сирия не полностью соблюдает Конвенцию о запрещении химоружия - постпредство Британии при ОЗХО

Власти Сирии по-прежнему не в полной мере следуют обязательствам Конвенции о запрещении химоружия, заявили в понедельник в постпредстве Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В связи с этим британская сторона указала, что Сирия станет приоритетной темой для Лондона на предстоящей 97-й сессии исполнительного совета ОЗХО, запланированной на 6 - 9 июля.
"Сирия - снова приоритет для Соединенного Королевства на этой неделе на 97-й сессии исполнительного совета. После решения лишить Сирию части прав в ОЗХО, мы продолжаем призывать Сирию вернуться к соблюдению Конвенции о запрещении химоружия", - говорится в сообщении постпредства в твиттере.
Британия напомнила, что с самого начала существовали сомнения в полном декларировании Сирией своего арсенала химического оружия. И хотя с момента подачи декларации прошло 8 лет, указал Лондон, эксперты ОЗХО не способны подтвердить полноту и честность этой декларации, а секретариат ОЗХО не может считать документ аккуратным и точным.
"Хуже того, Сирия продолжала использовать свое химическое оружие после 2013 года. В целом, специалисты ООН и расследования ОЗХО подтвердили восемь отдельных случаев использования химического оружия сирийским режимом. Сотни людей погибли", - отметили в постпредстве.
В данном вопросе, подчеркнула британская сторона, безнаказанности быть не должно.
В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой химический арсенал. В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.
4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.
Однако впоследствии в адрес властей Сирии звучали обвинения в продолжении нарушений ими Конвенции о запрещении химоружия.
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад о применении химического оружия в населенном пункте Саракиб 4 февраля 2018 года. В нем указывается, что "есть разумные основания" полагать, что военный вертолет ВВС САР сбросил на восточную часть Саракеба как минимум одну бочку с хлорином, от которого пострадали 12 человек. Власти Сирии считают данные доклада ошибочными.
21 апреля члены ОЗХО большинством голосов поддержали решение приостановить ряд прав и привилегий Сирии в этой организации.
В голосовании приняли участие представители 136 из 193 членов ОЗХО. 87 стран проголосовали "за", а 15, в том числе Россия, Китай и Иран - "против", 34 страны воздержались.
Это означало, что Сирия лишается права голоса на ежегодных конференциях ОЗХО, отныне не имеет права добиваться избрания в исполнительный совет организации, а также возглавлять какую бы то ни было службу внутри ОЗХО.
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