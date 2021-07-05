Нефть дорожает в ожидании новой встречи ОПЕК+

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник в ожидании решений ОПЕК+ об уровнях добычи с августа.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 в понедельник составляет $76,49 за баррель, что на $0,32 (0,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,5 за баррель, что на $0,34 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии.
На прошлой неделе Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,5%.
В минувшие четверг и пятницу ОПЕК+ не смог принять решение об увеличении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц и продлении сделки до конца 2022 года из-за позиции ОАЭ, которые, как сообщали источники "Интерфакса", поддерживают увеличение добычи, но при условии, что для них будет повышена референтная база для снижения нефтедобычи с 3,168 до 3,8 млн б/с. ОАЭ, по словам собеседников "Интерфакса", обусловили любой вариант сделки изменением своей базы.
Переговоры ОПЕК+ перенесены на понедельник, на 17:00 по Баку.
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