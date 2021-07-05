Экспорт азербайджанского газа в Европу по TAP в 2021г составит до 5,5 млрд кубометров – IEA

Объем экспорта газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года, составил порядка 3 млрд кубометров, говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA) по газовому рынку за III-ий квартал 2021 года
«За первое полугодие 2021 года из Азербайджана в Европу поставлено порядка 3 млрд кубометров газа. В целом, за 2021 год объем поставок азербайджанского газа в Европу ожидается на уровне 5-5,5 млрд кубометров», - отмечает агентство, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщал, что в 2021 году экспорт азербайджанского газа в Европу по TAP превысит 5 млрд кубометров.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК – инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
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