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Оборона 05.07.2021 16:41

Глава ВВС Турции обсудит в Азербайджане вопросы расширения двусторонних связей

Делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Турецкой Республики генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом прибыла в понедельник в Азербайджан с рабочим визитом, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции», - отмечается в сообщении.

Стороны рассмотрят возможности расширения двусторонних связей, уточнили в оборонном ведомстве.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВВС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]