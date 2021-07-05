Глава ВВС Турции обсудит в Азербайджане вопросы расширения двусторонних связей

Делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Турецкой Республики генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом прибыла в понедельник в Азербайджан с рабочим визитом, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции», - отмечается в сообщении.

Стороны рассмотрят возможности расширения двусторонних связей, уточнили в оборонном ведомстве.

Э.Шафиев