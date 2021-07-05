Нефть растет на фоне неопределенности с ОПЕК+, цена Brent - $76,81 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне неопределенности, связанной с дальнейшими действиями ОПЕК+.
Представители стран ОПЕК+ третий день не могут договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.
В понедельник встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Она была назначена на 17:00, но после двухчасового ожидания было объявлено, что переговоры не состоятся.
Новой даты заседания пока не объявлено.
Котировки сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 выросли на $0,64 (на 0,84%) - до $76,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла $75,84 за баррель, что на $0,68 (на 0,9%) выше итогового значения предыдущей сессии.
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