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ТЭК 05.07.2021 19:45

Нефть растет на фоне неопределенности с ОПЕК+, цена Brent - $76,81 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются на фоне неопределенности, связанной с дальнейшими действиями ОПЕК+.

Представители стран ОПЕК+ третий день не могут договориться об увеличении нефтедобычи с августа. Причина - позиция ОАЭ, которые не против увеличения добычи, но хотят изменить для себя базу отсчета снижения нефтедобычи - с 3,168 до 3,8 млн б/с.

В понедельник встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Она была назначена на 17:00, но после двухчасового ожидания было объявлено, что переговоры не состоятся.

Новой даты заседания пока не объявлено.

Котировки сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:26 выросли на $0,64 (на 0,84%) - до $76,81 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла $75,84 за баррель, что на $0,68 (на 0,9%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]