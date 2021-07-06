Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Россияне с прививкой от коронавируса с 8 июня при въезде в Болгарию, кроме сертификата о вакцинации, должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, следует из приказа главы Минздрава страны Стойчо Кацарова.
"Согласно приказу, прибывающие из Российской Федерации, Королевства Испании, Республики Кипр допускаются на территорию Болгарии при предъявлении действительного цифрового сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Приказ вступает в силу в четверг, 8 июля", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Там отмечается, что при получении информации о негативных изменениях в эпидситуации в стране, расположенной в "зеленой" или "оранжевой" зоне, "к прибывающим из нее лицам могут быть применены дополнительные противоэпидемические меры". Россия находится в "оранжевой" зоне.
Авиасообщение между Россией и Болгарией возобновилось с 28 июня. Сама Болгария еще с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител.
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