Избрание Раиси президентом Ирана усилит проиранские группировки в регионе - командир иракского ополчения

Избрание Ибрахима Раиси президентом Ирана укрепит на ближайшие годы позиции сил, лояльных Тегерану, во всем регионе, заявил в интервью агентству Associated Press (AP) глава иракской военизированной группировки "Катаиб Сайид аш-Шухада" Абу Ала аль-Валай.
"Абу Ала аль-Валай, командир "Катаиб Сайид аш-Шухада" сказал... в Багдаде, что победа на президентских выборах в Иране сторонника жесткой линии председателя Верховного суда Ибрахима Раиси укрепит в следующие четыре года поддерживаемые Ираном группы ополчения на Ближнем Востоке", - передает агентство.
По словам аль-Валая, при Раиси у этих группировок "будут лучшие времена".
Также он упомянул гибель четырех бойцов группировки в конце июня в результате авиаударов США и пообещал отомстить. При этом он указал, что в этом вопросе время роли не играет, а речь будет идти об операции в Ираке, в регионе или где угодно.
"Это открытая война", - сказал командир.
Кроме того, он заявил, что не ожидает проведения следующих парламентских выборов в Ираке по графику - в октябре. Вместо этого, пояснил аль-Валай, их следует перенести на следующий апрель. В качестве причины такого шага он сослался на внутренний кризис в Ираке, включая перебои в электроснабжении этим летом.
AP отмечает, что ранее Абу Ала аль-Валай находился в числе военнопленных у контингента США в Ираке. Также аль-Валай утверждал, что его бойцы были в числе первых, кто пришел на помощь правительству Сирии - в 2012 году - после начала конфликта в этой стране.
Ранее стало известно, что несколько ударных беспилотников сбиты в ночь на вторник в районе над посольством США в Ираке, которое расположено в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Представители иракских шиитских группировок в свою очередь распространили в Интернете информацию о том, что в налете на посольство были задействованы четыре беспилотника.
Накануне ракетному обстрелу подверглась военная база "Айн аль-Асад" в иракской провинции Анбар, на которой размещены американские военные.
Ливанское издание "Дейли стар" раньше отмечало, что за этот годы силы США в Ираке, где Вашингтон содержит до 2,5 тыс. солдат в рамках борьбы с группировкой ИГ, подвергались нападениям более 40 раз. AP отмечает, что нападения, в которых США обвиняет проиранские группировки, становятся все более технологически совершенными. Так, с апреля, согласно утверждениям США, эти группы провели не менее пяти атак с использованием беспилотников.
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