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ТЭК 06.07.2021 14:23

Обсуждение роста добычи ОПЕК+ продолжается, США призывают к компромиссу

Обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник, говорят источники "Интерфакса".

Между тем администрация США призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит увеличить нефтедобычу с августа.

Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года.

ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

"В данный момент нет необходимости в принятии решения о продлении срока действий соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года. Сделка действует еще девять месяцев, и у нас масса времени, чтобы обсудить ее позднее", - заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что "продление (сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года - ИФ) является базовым, а не второстепенным вопросом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК+, СДЕЛКА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]