США усиливают военную активность над Восточно-Китайским морем и у Тайваня

Разведывательные самолеты США в июне совершали меньше полетов над Южно-Китайским морем, переключив свое внимание на Восточно-Китайское море, сообщает издание "Саут чайна морнинг пост" со ссылкой на выводы аналитического центра South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI).

Так, по данным SCSPI, за июнь над Южно-Китайским морем зафиксированы 36 подобных полетов - в два раза меньше по сравнению с маем.

Между тем США направляли в район Восточно-Китайского моря 22 летательных аппарата, включая самолет Boeing E-3 Sentry, стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135, беспилотники MQ-4C и RQ-4.

"Резкое снижение военной активности США в Южно-Китайском море также можно отнести к широкомасштабным военным учениям, которые проводила Россия у берегов Гавайских островов в середине июня, что отвлекло часть внимания разведывательных сил США, заявили в аналитическом центре", - указывает "Саут чайна морнинг пост".

По данным SCSPI, активизация военных США отмечается и вокруг Тайваня. Наблюдатели упоминают полет американского патрульного противолодочного самолета P-8A, который, взлетев с японского острова Окинава, пролетел Тайванский пролив с севера на юг. Речь идет о первом подобном полете с момента размещения P-8A в западной части Тихого океана в 2013 году.

Кроме того, ранее три американских сенатора совершили визит на Тайвань, совершив перелет на военном самолете C-17A, вместо гражданского транспорта. В Минобороны КНР этот шаг осудили и днем позднее провели учения по высадке десанта с амфибий у юго-восточного побережья Китая, добавляет издание.

24 июня сообщалось, что российские военные завершили основную часть оперативных учений в центральной части Тихого океана, на последнем этапе удары отрабатывали и корабли, и дальняя авиация. Военные ранее сообщали, что маневры проходили на расстоянии около 2,5 тыс. миль юго-восточнее островов Курильской гряды. По данным газеты "Известия", группы кораблей Тихоокеанского флота, пройдя огромные расстояния разными маршрутами, соединились для проведения учения в заданном районе северо-западнее Гавайских островов.