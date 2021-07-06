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Карабах 06.07.2021 14:37

Власти Азербайджана направят около $18 млн на восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии ВС Армении осенью 2020 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по проведению ремонтно-строительных и восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате агрессии Вооруженных сил Армении осенью 2020 года.

Согласно распоряжению, Госкомитету по градостроительству и архитектуре Азербайджана выделяется на эти цели 30 млн манатов ($17,6 млн).

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанных средств.

Текст распоряжение опубликован во вторник на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, ВС Армении утром 27 сентября 2020 года начали обстрел позиций азербайджанских военных в Карабахе. В ответ ВС Азербайджана начали контрнаступление. В ходе 44-тидневных боев, завершившихся 10 ноября, армянские военные вели интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий. В результате таких ракетно-артиллерийских обстрелов нанесен ущерб движимому и недвижимому имуществу граждан, государственным объектам.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВОЙНА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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