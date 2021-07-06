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Здравоохранение 06.07.2021 15:45

Баку и Москва обновили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провел переговоры в Баку с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

По итогам переговоров, Мусаев и Мурашко подписали обновленное соглашение о сотрудничестве между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки, сообщает Минздрав Азербайджана.

в документе содержится информация о «Дорожной карте по развитию приоритетных направлений сотрудничества в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на 2021–2024 годы».

В «дорожной карте» отражены следующие направления сотрудничества: инфекционные и неинфекционные заболевания; переподготовка медицинских кадров; установление прямых связей между научно-исследовательскими институтами; налаживание связей между научно-медицинскими учреждениями и сообществами и др.

«Дорожная карта» была составлена между профильными ведомствами двух стран с целью реализации протокола 19-го заседания Межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанного 27 апреля 2021 года в Москве.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]