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Это интересно 06.07.2021 15:50

Цены на бриллианты в июне выросли на 2,7%

Индекс цен на наиболее ходовую категорию бриллиантов 1 карат в июне вырос на 2,7% на фоне повышения спроса, стимулируемого хорошими продажами ювелирных изделий, сообщило агентство Rapaport.

С начала года рост в этой категории бриллиантов составил 7,9%, а за год цены на бриллианты выросли на 21,2%.

Рост цен на бриллианты вызван также подорожанием алмазного сырья (в июне "АЛРОСА" и De Beers повысили цены на 5% на алмазы больше 1 карата) и нехваткой камней отдельных позиций, в том числе однокаратных. Задержки в поступлении их в продажу объясняются также рекордными заявками, которые получает сертифицирующий камни Геммологический институт Америки (GIA).

Индекс цен для бриллиантов 0,3 и 0,5 карата растет более медленными темпами по мере того, как запасы этих категорий увеличиваются. С начала года они подорожали в диапазоне от 1% до 0,1%.

Дилеры бриллиантов осторожно относятся к покупкам по текущим ценам, стараясь найти нужный товар по конкурентоспособным ценам, отмечает Rapaport. Некоторые дилеры опасаются, что отрасль летом не сможет выдержать недавний рост цен.

Тем не менее, рынок с оптимизмом смотрит на сезон отпусков из-за восстановления розничной торговли США и Китая. "Мы ожидаем увидеть устойчивый спрос на бриллианты и ювелирные изделия в 2021 году и, возможно, даже в 2022 году, в зависимости от уровня экономического стимулирования США", - считает председатель Rapaport Мартин Рапапорт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, БРИЛЛИАНТЫ, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]