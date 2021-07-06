Саботаж против ядерного объекта Ирана на северо-западе страны не нанес ему серьезного ущерба - представитель властей

Акт саботажа, предпринятый ранее против объекта иранской Организации по атомной энергии в Кередже на северо-западе страны, не привел к ощутимым проблемам, заявил во вторник представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Я подтверждаю, что был саботаж, но этот саботаж не привел к значительному ущербу для людей и оборудования", - приводит его слова агентство "Мехр".

Также Рабии упомянул появившиеся ранее снимки, на которых можно было увидеть, как у одного из строений комплекса была снята крыша.

"Снимки с воздуха об ущербе на этом объекте, обнародованные некоторыми СМИ, на самом деле являются снимками (строения - ИФ), с которого убрали крышу для ремонта", - объяснил он.

Также он затронул тему переговоров в Вене о возобновлении в полной мере работы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По словам Рабии, диалог продвигается успешно, и хотя остается ряд разногласий, они не равнозначны тупику в переговорном процессе.

В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Рабии обвинил Израиль в попытках сорвать венские переговоры. Он указал, что Израиль предпринимает действия против Ирана, стараясь показать, что Тегеран возможно остановить, и необходимости вести переговоры с Ираном нет.

В июне иранские СМИ сообщали, что службам безопасности удалось помешать акту саботажа против одного из объектов Организации по атомной энергии Ирана - в Кередже в провинции Альборз на северо-западе страны недалеко от Тегерана.

По различным данным, в нападении были задействованы один или нескольких небольших беспилотников.

Газета The New York Times отмечала со ссылкой на источники, что этот объект Организации по атомной энергии Ирана является одним из иранских центров производства самых современных центрифуг по обогащению урана.

Источник в американской разведке рассказал изданию, что этот объект был в списке возможных целей для ударов Израиля, который он представил в начале 2020 года администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа.