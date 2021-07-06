Минск в ближайшее время завершит процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии, заявил во вторник журналистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Вопрос уже запущен. Сейчас проходят процедуры межведомственного согласования... Думаю, в самое ближайшее время в течение короткого периода решение будет принято. Абсолютно полное согласие на сей счет имеется", - сказал Макей. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам министра, речь идёт о чисто процедурных моментах. "Потому что в свое время, когда мы заключали с Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии, эти соглашения заключались в пакете, и они подлежали ратификации парламентом и утверждению на уровне главы государства. Поэтому мы должны соответственно внести в парламент законопроект (по линии МВД) о приостановке действия этого соглашения", - пояснил он.

Макей также ответил на вопрос, оставляет ли Белоруссия для себя своего рода "форточку", говоря именно о приостановке действия соглашения, а не его разрыве, чтобы в случае нормализации отношений вернуться к участию в нем. "Мы всегда оставляем форточку в первую очередь не для себя, а для наших западных партнеров. Мы считаем, что нельзя разрушать за собой все и вся, оставлять выжженную землю, как это пытаются делать наши европейские партнеры. Мы всегда были и будем настроены на спокойный, конструктивный лад. И мы заинтересованы, чтобы все вопросы решались неконфликтным дипломатическим путем, а не таким образом и способом, как это пытаются делать сегодня наши партнеры", - заверил министр.

Он рассказал также, что Белоруссия переориентирует часть средств с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий введенных Западом санкций.

"С учетом того, что после известных событий прошлого года Евросоюз пошел на ряд шагов и прекратил финансирование конкретных проектов в рамках этого соглашения, то какой смысл нам участвовать в этом соглашении? Мы те деньги, которые планировались на обустройство пограничной инфраструктуры, реализацию каких-то иных проектов, связанных с мобильностью, должны будем направлять на ликвидацию тех последствий, которые могут иметь место в Беларуси в связи с введенными санкциями", - заявил он.

Совет ЕС 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.