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Здравоохранение 06.07.2021 21:55

Китай и Россия разработали новую вакцину от COVID-19

Китайские и российские специалисты завершили процесс совместной разработки новой вакцины от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования", - сказал глава китайской дипмиссии.

В марте в интервью "Интерфаксу" посол сообщил, что проходит третья стадия клинических испытаний совместно разработанного препарата.

Он отметил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, с одобрения лидеров двух государств - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - будет расширяться производство российского "Спутника V" в Китае.

"Эта российская инициатива была активно поддержана в Пекине", - сказал Чжан Ханьхуэй.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]