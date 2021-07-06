Премьер-министр Али Асадов встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко

6 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, сообщает Кабинет министров Азербайджана.

На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие азербайджано-российских отношений по всем направлениям, в том числе сотрудничество в области здравоохранения и подготовки медицинских кадров.

Также состоялся обмен мнениями о мерах, принимаемых в обеих странах в целях борьбы с пандемией коронавируса.