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Внешняя политика 06.07.2021 18:47

Премьер-министр Али Асадов встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко

6 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, сообщает Кабинет министров Азербайджана.

На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие азербайджано-российских отношений по всем направлениям, в том числе сотрудничество в области здравоохранения и подготовки медицинских кадров.

Также состоялся обмен мнениями о мерах, принимаемых в обеих странах в целях борьбы с пандемией коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АСАДОВ, МУРАШКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]