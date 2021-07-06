Цены на нефть отступили от многолетних максимумов, Brent - $74,79 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, отступив от многолетних максимумов, которых они достигли накануне на фоне сообщений о том, что встреча министров ОПЕК+ была отложена.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $74,79 за баррель, что на $2,37 (3,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,57 за баррель, что на $1,59 (2,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник, говорят источники "Интерфакса".

Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали возможность увеличения нефтедобычи ОПЕК+ с августа на фоне растущего дефицита нефти. Обсуждалось несколько вариантов, предполагающих увеличение нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с, а также продление сделки, которая сейчас заканчивается в апреле 2022 года на уровне ограничений в 5,8 млн б/с, до конца 2022 года. Одним из основных вариантов стала возможность ослабления ограничений до апреля (с текущих 5,8 до 2,2 млн б/с), но с продлением срока сделки до конца 2022 года.

ОАЭ поддержали увеличение добычи с августа и готовы придерживаться сделки до апреля 2022 года, однако заявили, что не поддержат продление соглашения об ограничении производства нефти после апреля 2022 года, если референтная база страны для снижения добычи не будет повышена с 3,168 до 3,8 млн б/с.

Между тем, агентство Bloomberg пишет со ссылкой на представителей Белого дома, знакомых с обсуждениями, что администрация президента США Джо Байдена призывает ОПЕК+ найти компромиссное решение, чтобы увеличить добычу нефти.

Несмотря на то, что США не являются участником переговоров, страна "пристально мониторит переговоры ОПЕК+ и их влияние на восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19", передает агентство слова представителя Белого дома.

При отсутствии новостей о договоренностях увеличения добычи к середине месяца стоимость Brent приблизится к отметке $80 за баррель, прогнозируют аналитики банка "Открытие".

"Если участникам альянса все-таки удастся договориться к середине июля, цены будут корректироваться в диапазон $72-74 за баррель - в зависимости от предлагаемых дополнительных объемов, - пишет Анна Морина, руководитель аналитического управления банка "Открытие Research". - Это станет позитивным сигналом для рынка и показателем силы ОПЕК+ на нефтяном рынке".

Эксперты Julius Baer говорят, что, хотя цены на нефть и могут подскочить в ближайшее время, в дальнейшем они должны вернуться на прежний уровень.

"Цены на нефть действительно могут подскочить в ближайшей перспективе, но, учитывая описанную динамику, мы уверены, что в средне- и долгосрочной перспективе нас ожидают более низкие цены", - отмечает Норберт Рюкер, главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation.