Армянские НВФ в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе ранили азербайджанского военного

Армянские незаконные вооруженные формирования в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе открыли огонь по частям азербайджанской армии.
«6 июля около 17:50 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, обстреляли части азербайджанской армии в направлении села Алиагали Агдамского района», - сообщает министерство обороны Азербайджана.
«В результате обстрела пострадал военнослужащий вооруженных сил Азербайджана Сакит Дадашов Ахлиман оглы, который участвовал в работах по благоустройству дороги. Раненому была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в военный госпиталь», - отмечается в сообщении.
Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр проинформированы для расследовании инцидента.
Б.Рустамбеков
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