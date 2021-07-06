Более 90% американских военных покинули Афганистан - Пентагон

Процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%, сообщают во вторник американские СМИ.

По их информации, такие данные распространил Пентагон.

США и их партнеры намерены до 11 сентября 2021 завершить процесс вывода своего контингента с афганской территории.

Наблюдатели опасаются, что после того, как иностранные войска покинут Афганистан, там еще больше могут активизироваться мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В последние месяцы талибы проводят наступательную операцию, в ходе которой им удалось захватить новые территории. При этом мятежники, как сообщалось, заверяют, что пока не планируют штурмовать столицы афганских провинций, так как не хотят жертв среди мирных граждан.