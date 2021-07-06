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Дальнее зарубежье 06.07.2021 20:31

Более 90% американских военных покинули Афганистан - Пентагон

Процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%, сообщают во вторник американские СМИ.

По их информации, такие данные распространил Пентагон.

США и их партнеры намерены до 11 сентября 2021 завершить процесс вывода своего контингента с афганской территории.

Наблюдатели опасаются, что после того, как иностранные войска покинут Афганистан, там еще больше могут активизироваться мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В последние месяцы талибы проводят наступательную операцию, в ходе которой им удалось захватить новые территории. При этом мятежники, как сообщалось, заверяют, что пока не планируют штурмовать столицы афганских провинций, так как не хотят жертв среди мирных граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]