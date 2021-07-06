Начальник Объединенного штаба ОДКБ прибыл с оперативной группой в Таджикистан для оценки ситуации на границе с Афганистаном

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров прибыл с оперативной группой в Республику Таджикистан для оценки ситуации на границе с Афганистаном, сообщили в пресс-службе штаба.

"6 июля оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, прибыла в Таджикистан. Из Москвы в Душанбе группу офицеров доставил самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Там заявили, что планируются полевые выезды в южные районы Таджикистана и ряд рабочих встреч с руководством Министерства обороны Республики Таджикистан, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, других заинтересованных министерств и ведомств.

"Основной целью в работе оперативной группы является мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ", -заявил генерал-полковник Анатолий Сидоров, чьи слова привели в пресс-службе.

Визит Сидорова в Таджикистан проходит на фоне наступления на правительственные силы в Афганистане талибов,а также перехода афганских военных через границу в Таджикистан.

Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в северном Афганистане. Там достаточно напряженная обстановка, поскольку уже, по некоторым данным, до 70% границы с Таджикистаном контролируется движением "Талибан", - сказал он.

"У нас в Таджикистане, как вы знаете, размещена 201-я российская военная база, которая оснащена всем необходимым, чтобы оказать содействие Таджикистану в случае необходимости. Если потребуются дополнительные усилия, то они будут предприняты", - сказал Руденко.