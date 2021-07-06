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Внешняя политика 06.07.2021 20:36

Алиев выразил соболезнования президенту России в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.

«С глубоким прискорбием восприняли известие о многочисленных жертвах в результате катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших и всему народу России", - говорится в тексте соболезнования.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]