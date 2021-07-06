Алиев выразил соболезнования президенту России в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.

«С глубоким прискорбием восприняли известие о многочисленных жертвах в результате катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших и всему народу России", - говорится в тексте соболезнования.

Б.Рустамбеков