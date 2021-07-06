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ТЭК 06.07.2021 21:57

США следят за переговорами ОПЕК+, контактировали с некоторыми участниками - Белый дом

Администрация США следит за ходом переговоров ОПЕК+ вариантов увеличения нефтедобычи, контактирует с важными участниками, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы внимательно следим за контактами ОПЕК+, за тем, как они влияют на восстановление мировой экономики после пандемиии", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

При этом Псаки подчеркнула, что США "контактируют с рядом высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, других важных действующих лиц".

В целом, как отметила представитель Белого дома, США "воодушевлены ходом переговоров".

По словам Псаки, пока ей не известно о каких бы то ни было планах президента США Джо Байдена лично контактировать с иностранными визави по теме переговоров ОПЕК+.

Ранее во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник.

Между тем администрация США призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит увеличить нефтедобычу с августа.

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Тэги: США, ОПЕК+, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]