США следят за переговорами ОПЕК+, контактировали с некоторыми участниками - Белый дом

Администрация США следит за ходом переговоров ОПЕК+ вариантов увеличения нефтедобычи, контактирует с важными участниками, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы внимательно следим за контактами ОПЕК+, за тем, как они влияют на восстановление мировой экономики после пандемиии", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.
При этом Псаки подчеркнула, что США "контактируют с рядом высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, других важных действующих лиц".
В целом, как отметила представитель Белого дома, США "воодушевлены ходом переговоров".
По словам Псаки, пока ей не известно о каких бы то ни было планах президента США Джо Байдена лично контактировать с иностранными визави по теме переговоров ОПЕК+.
Ранее во вторник источники "Интерфакса" сообщили, что обсуждение вариантов увеличения нефтедобычи ключевыми участниками сделки ОПЕК+ продолжается после отмены полноформатной встречи министров коалиции в понедельник.
Между тем администрация США призвала ОПЕК+ найти компромиссное решение, которое позволит увеличить нефтедобычу с августа.
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