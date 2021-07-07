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Дальнее зарубежье 07.07.2021 13:01

Эстония направит своих пограничников на охрану литовско-белорусской границы

Департамент полиции и погранохраны Эстонии оправляет в среду в Литву полицейское подразделение ESTPOL5 для оказания помощи в пресечении массовой нелегальной миграции на литовско-белорусской границе, сообщил в среду заместитель генерального директора департамента Эгерт Беличев.

"Так как опасность незаконной миграции на литовско-белорусской границе в ближайшее время высока, то с согласия министра внутренних дел Департамент полиции и погранохраны посылает Литве на помощь команду ESTPOL5", - сказал журналистам Беличев.

В составе команды 10 пограничников, в задачу которых входит оказание поддержки литовским коллегам в осмотре местности дронами, охране объектов и мониторинге ситуации, обеспечении порядка в лагерях беженцев. Они пробудут в Литве месяц и их задачи будут уточнены на месте прохождения службы.

В нынешнем году белорусско-литовскую границу незаконно пересекли более 1 200 мигрантов, в основном из Ирака, Афганистана и Сирии. Это более чем в десять раз больше, чем год назад, и власти Литвы не исключают, что таким образом власти Белоруссии хотят ответить на установленные Западом санкции и поддержку белорусской оппозиции.

2 июля Литва объявила чрезвычайную ситуацию в связи с усилившейся незаконной миграцией из Белоруссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]